Супермама 6 сезон 63 выпуск — смотреть онлайн эфир от 13.12.2023

Выпуск 63 | 13.12.2023 | Сезон 6

Прямо сейчас мама с высоким статусом Натали познакомит соперниц с элитной стороной жизни столицы! Смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 63 выпуск от 13.12.2023 на сайте СТБ.

В этом выпуске суровый мамконтроль узнает, как выглядит изысканная жизнь Натали, которая работает и общается только с людьми высокого статуса. 40-летняя замужняя мама работает на двух работах, обожает люксовые бренды и делает всё, чтобы ее дети росли уверенными в себе. Правда ли, что Натали убирает на кухне несколько раз в день? Как она развивает пятилетнего сына Гордея? И за что старшая дочь не может простить свою мать? Ответы на эти вопросы шокировали других мамочек – смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 63 выпуск от 13.12.2023.

