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Video: Супермама 6 сезон 63 выпуск - смотреть онлайн эфир от 13.12.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 63 выпуск от 13 декабря 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 63 выпуск эфир от 13.12.2023 на СТБ
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Выпуск 63 | 13.12.2023 | Сезон 6

Прямо сейчас мама с высоким статусом Натали познакомит соперниц с элитной стороной жизни столицы! Смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 63 выпуск от 13.12.2023 на сайте СТБ.

В этом выпуске суровый мамконтроль узнает, как выглядит изысканная жизнь Натали, которая работает и общается только с людьми высокого статуса. 40-летняя замужняя мама работает на двух работах, обожает люксовые бренды и делает всё, чтобы ее дети росли уверенными в себе. Правда ли, что Натали убирает на кухне несколько раз в день? Как она развивает пятилетнего сына Гордея? И за что старшая дочь не может простить свою мать? Ответы на эти вопросы шокировали других мамочек – смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 63 выпуск от 13.12.2023.

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