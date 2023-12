Супермама 6 сезон 63 выпуск – смотреть онлайн эфир от 13.12.2023

Випуск 63 | 13.12.2023 | Сезон 6

Просто зараз мама з високим статусом Наталі познайомить суперниць з елітною стороною життя столиці! Дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 63 випуск від 13.12.2023 на сайті СТБ.

У цьому випуску суворий мамконтроль дізнається, як виглядає вишукане життя Наталі, яка працює і спілкується лише з людьми високого статусу. 40-річна заміжня матуся працює на двох роботах, обожнює люксові бренди й робить усе, щоб її діти росли впевненими в собі. Чи правда, що Наталі прибирає на кухні кілька разів у день? Як вона розвиває п’ятирічного сина Гордія? І за що старша дочка не може пробачити свою матір? Відповіді на ці запитання шокували інших матусь – дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 63 випуск від 13.12.2023.

