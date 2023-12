Супермама 6 сезон 62 выпуск – смотреть онлайн эфир от 12.12.2023

Випуск 62 | 12.12.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 62 випуск від 12.12.2023 на сайті СТБ! Другою гостей зустрічатиме мама-феміністка Жданя. Героїні 29 років, і разом із чоловіком Дмитром вона виховує 2-річного сина Кая. Жданя виховує дитину без гендерних стереотипів. Їй важливо навчити сина розуміти та висловлювати свої емоції, адже це допоможе в дорослому віці краще розуміти себе.

Героїня проєкту Супермама 6 сезон 62 випуск Жданя веде блог про фемінізм і допомагає жінкам, які стикнулися з насильством. Що спонукало героїню заглибитися в цю тему? З’ясують допитливі суперниці. Не пропустіть цікаву перевірку – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 62 випуск.

