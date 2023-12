Супермама 6 сезон 62 выпуск — смотреть онлайн эфир от 12.12.2023

Выпуск 62 | 12.12.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 62 выпуск от 12.12.2023 на сайте СТБ! Второй гостей будет встречать мама-феминистка Жданя. Героине 29 лет, и вместе с мужем Дмитрием она воспитывает 2-летнего сына Кая. Жданя воспитывает ребенка без гендерных стереотипов. Ей важно научить сына понимать и выражать свои эмоции, ведь это поможет во взрослом возрасте лучше понимать себя.

Героиня проекта Супермама 6 сезон 62 выпуск Жданя ведет блог о феминизме и помогает женщинам, которые столкнулись с насилием. Что побудило героиню углубиться в эту тему? Выяснят любознательные соперницы. Не пропустите интересную проверку – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 62 выпуск.

