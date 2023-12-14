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Video: Супермама 6 сезон 64 выпуск - смотреть онлайн эфир от 14.12.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 64 выпуск от 14 декабря 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 64 выпуск эфир от 14.12.2023 на СТБ
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Випуск 64 | 14.12.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 64 випуск від 14.12.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі майстер-клас із відстоювання власних кордонів проведе Аня. Героїні 27 років, і разом з чоловіком вона виховує 2-річного сина Даню. Мама за власні кордони Аня завжди у себе на першому місці. Вона вважає, що жінка має приділяти увагу не лише чоловіку та дитині, а й собі. Щоб підтримувати себе в чудовій формі, героїня проєкту Супермама 6 сезон 64 випуск Аня чотири рази на тиждень відвідує спортзал, щотижня ходить до косметолога, а також робить домашні доглядові процедури. Які в Ані виховні методи? Перевірять вимогливі суперниці. Чим вони будуть здивовані? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 64 випуск.

All Right – онлайн-школа англійської для дітей від 4 до 12 років. All Right закохують дітей в англійську за допомогою інтерактивних уроків, персонального підходу до навчання, дбайливих вчителів та не нудних домашніх завдань. Перший пробний урок – безкоштовний. Переходьте за посиланням.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 63 випуск від 13.12.202

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