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Video: Супермама 6 сезон 65 выпуск - смотреть онлайн эфир от 18.12.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 65 выпуск от 18 декабря 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 65 выпуск эфир от 18.12.2023 на СТБ
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Королівський квартет із Києва вступає в бій за звання супермами – дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 6 сезон 65 випуск від 18.12.2023 на сайті СТБ! Цього разу оцінюватимуть життя одна одної Її Величність Мама Карина, артистична мама Олександра, королева краси Анастасія та мама принцеси Аліна.

У цьому випуску шоу Супермама 2023 артистична мама познайомить суперниць зі своїм яскравим життям. Олександрі 34 роки, і вона працює професійною актрисою. Поза роботою матуся вивчає мови, навчається на юриста, займається танцями й боксом. Олександра разом із чоловіком виховує 14-річного Єгора, якого змалку привчила дбати про себе. Підліток із першого класу заробляє кишенькові гроші, виконуючи хатню роботу. Що про такий метод фінансового виховання скаже Дмитро Карпачов? І які погляди Олександри шокують матусь? Дивіться онлайн шоу Супермама 6 сезон 65 випуск від 18.12.2023.

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