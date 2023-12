Супермама 6 сезон 66 выпуск – смотреть онлайн эфир от 19.12.2023

Випуск 66 | 19.12.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 66 випуск від 19.12.2023 на сайті СТБ! Другою гостей зустрічатиме Її Величність Мама Карина. Героїні 29 років, і вона виховує 9-річного Кирила. Мама і син – найкращі друзі, які весело проводять час разом, грають в ігри, дуркують і випробовують усі екстремальні розваги в місті. Карина будує з сином неформальні стосунки, які базуються на гуморі. Що про такий підхід до виховання скажуть вимогливі суперниці? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 66 випуск.

Її Величність мама Карина – професійна фотографиня. Вона проводить весільні та сімейні фотосесії. Для своїх конкурентом Карина також підготує сюрприз і запросить їх на експрес-фотосесію. Чи оцінять матусі таку ідею? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 66 випуск.

