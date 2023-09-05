Супермама 6 сезон 6 випуск – дивитись онлайн ефір від 05.09.2023

Випуск 6 | 05.09.2023 | Сезон 6

Мама-тигриця Оля приймає гостей і вражає їх своїми методами виховання! Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 6 випуск від 05.09.2023.

Вишукана мама-тигриця Оля вважає себе супермамою, адже вона стала для свого сина взірцем вроди, самодостатності й гарного смаку. Головний принцип виховання учасниці проєкту Супермама 6 сезон – це турбота про здоров’я дитини. Саме тому Оля почала загартовувати Максима вже з двох років, запровадила в їхній родині правильне харчування й дуже ретельно слідкує за гігієною сина. Які правила купання Олі інші матусі вважають неприйнятними? Чи справді мама-тигриця годує дитину виключно здоровою їжею? І яке зізнання Максима шокує досвідченого Дмитра Карпачова? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 6 випуск від 05.09.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 5 випуск від 04.09.2023