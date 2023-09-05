Супермама 6 сезон 6 выпуск — смотреть онлайн эфир от 05.09.2023

Выпуск 6 | 05.09.2023 | Сезон 6

Мама-тигрица Оля принимает гостей и поражает их своими методами воспитания! Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 6 выпуск от 05.09.2023.

Изысканная мама-тигрица Оля считает себя супермамой, ведь она стала для своего сына образцом красоты, самодостаточности и хорошего вкуса. Главный принцип воспитания участницы проекта Супермама 6 сезон – это забота о здоровье ребенка. Именно поэтому Оля начала закалять Максима уже с двух лет, ввела в их семье правильное питание и тщательно следит за гигиеной сына. Какие правила купания Оли другие мамы посчитают неприемлемыми? Действительно ли мама-тигрица кормит ребенка исключительно здоровой пищей? И какое признание Максима шокирует опытного Дмитрия Карпачева? Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 6 выпуск от 05.09.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 5 выпуск от 04.09.2023