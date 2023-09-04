Супермама 6 сезон 5 выпуск — смотреть онлайн эфир от 04.09.2023

Выпуск 5 | 04.09.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 7 выпуск от 04.09.2023 на сайте СТБ! На этой неделе за главный титул будут соревноваться участницы из Киева: мама на отлично Юля, игривая мама-тигрица Оля, демократичная мама Алиса, загадочная мама-колдунья Алла. У каждой мамочки свой подход к воспитанию детей. Кто из них окажется лучшей, получит самые высокие баллы от соперниц и призовые 10 баллов от Дмитрия Карпачева? Смотрите онлайн в проекте СТБ Супермама 2023.

Первой экзамен по материнству будет сдавать мама на отлично Юля. Она переселенка из Харькова и живет сейчас в Киеве вместе с дочерью. Юлия домохозяйка. Она занимается домашними делами и развитием ребенка. Маша очень умная девочка. В свои 6 лет он уже умеет читать, считать и интересуется энциклопедиями. Юля очень строга в обучении. Она считает, что развитие ребенка – это его уверенность в будущем. Как соперницы оценят такой подход к воспитанию? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 5 выпуск.

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