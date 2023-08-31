Супермама 6 сезон 4 выпуск — смотреть онлайн эфир от 31.08.2023

Выпуск 4 | 31.08.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 4 выпуск от 31.08.2023! В этом выпуске гостей принимает универсальная мама Елена, которой удается совмещать заботу о детях, развитие двух бизнесов и быт!

В шоу Супермама 6 сезон Елена показала конкуренткам свой дом, рассказала об успехах в бизнесе и познакомила со своими детьми – 3-летним Дамиром и 12-летней Аней. Универсальная мама уверена, что достойна звания «супер», ведь ей удается совмещать работу и самостоятельное воспитание детей. Как Елена все успевает? Действительно ли запреты и правила относятся ко всем членам ее семьи? И как другие участники оценят идеальную жизнь Елены? Финал раскроет все карты и определит победительницу шоу – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 4 выпуск от 31.08.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 3 выпуск от 30.08.2023