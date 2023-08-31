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Video: Супермама 6 сезон 4 выпуск - смотреть онлайн эфир от 31.08.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 4 выпуск от 31 августа 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 4 выпуск эфир от 31.08.2023 на СТБ
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Выпуск 4 | 31.08.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 4 выпуск от 31.08.2023! В этом выпуске гостей принимает универсальная мама Елена, которой удается совмещать заботу о детях, развитие двух бизнесов и быт!

В шоу Супермама 6 сезон Елена показала конкуренткам свой дом, рассказала об успехах в бизнесе и познакомила со своими детьми – 3-летним Дамиром и 12-летней Аней. Универсальная мама уверена, что достойна звания «супер», ведь ей удается совмещать работу и самостоятельное воспитание детей. Как Елена все успевает? Действительно ли запреты и правила относятся ко всем членам ее семьи? И как другие участники оценят идеальную жизнь Елены? Финал раскроет все карты и определит победительницу шоу – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 4 выпуск от 31.08.2023 на сайте СТБ.

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