Супермама 6 сезон 3 выпуск — смотреть онлайн эфир от 30.08.2023

Выпуск 3 | 30.08.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 3 выпуск от 30.08.2023 на сайте СТБ! Просто сейчас о своей жизни расскажет мама-волонтер Юля. Героине 30 лет, и она самостоятельно воспитывает 13-летнего сына Богдана. Юля считает себя супермамой, ведь она спасала жизнь сына под пулями. Когда началась полномасштабная война, Юля работала и жила в Киеве, а ее сын был в Изюме с бабушкой. Российские оккупанты очень быстро зашли в город, и Богдан оказался в оккупации. Как Юле удалось спасти сына? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 3 выпуск.

С первого дня полномасштабной войны Юля волонтерит и помогает тем, кто в этом нуждается. Достаточно ли Богдану маминого внимания и заботы? Проверят требовательные соперницы. Готовы познакомиться с мамой-волонтером Юлией? Смотрите онлайн проект СТБ Супермама 6 сезон 3 выпуск.

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