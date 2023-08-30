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Video: Супермама 6 сезон 3 випуск - дивитись онлайн ефір від 30.08.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 3 випуск від 30 серпня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 3 випуск ефір від 30.08.2023 на СТБ
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Випуск 3 | 30.08.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 3 випуск від 30.08.2023 на сайті СТБ! Просто зараз про своє життя розповість мама-волонтерка Юля. Героїні 30 років, і вона самостійно виховує 13-річного сина Богдана. Юля вважає себе супермамою, адже вона рятувала життя сина під кулями. Коли почалася повномасштабна війна, Юля працювала й жила в Києві, а її син був в Ізюмі з бабусею. Російські окупанти дуже швидко зайшли в місто, і Богдан опинився в окупації. Як Юлі вдалося врятувати сина? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 3 випуск.

З першого дня повномасштабної війни Юля волонтерить і допомагає тим, хто цього потребує. Чи вистачає Богдану маминої уваги та турботи? Перевірять вимогливі суперниці. Готові познайомитися з мамою-волонтеркою Юлією? Дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 6 сезон 3 випуск.

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