Супермама 6 сезон 3 випуск – дивитись онлайн ефір від 30.08.2023

Випуск 3 | 30.08.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 3 випуск від 30.08.2023 на сайті СТБ! Просто зараз про своє життя розповість мама-волонтерка Юля. Героїні 30 років, і вона самостійно виховує 13-річного сина Богдана. Юля вважає себе супермамою, адже вона рятувала життя сина під кулями. Коли почалася повномасштабна війна, Юля працювала й жила в Києві, а її син був в Ізюмі з бабусею. Російські окупанти дуже швидко зайшли в місто, і Богдан опинився в окупації. Як Юлі вдалося врятувати сина? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 3 випуск.

З першого дня повномасштабної війни Юля волонтерить і допомагає тим, хто цього потребує. Чи вистачає Богдану маминої уваги та турботи? Перевірять вимогливі суперниці. Готові познайомитися з мамою-волонтеркою Юлією? Дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 6 сезон 3 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 2 випуск від 29.08.2023