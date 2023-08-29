Супермама 6 сезон 2 випуск – дивитись онлайн ефір від 29.08.2023

Випуск 2 | 29.08.2023 | Сезон 6

Ви дивитесь шоу Супермама 6 сезон 2 випуск від 29.08.2023, в якому ви познайомитеся з наступною мамою з нашої київської четвірки. Мама з досвідом Марина вже готова зустрічати своїх суперниць, щоб познайомити з найменшою донечкою, коханим чоловіком та розповісти про свою філософію життя.

В шоу Супермама 2023 Марина залюбки розповідає про своїх чотирьох нащадків, проте, як виявилося, не всі з них є її біологічними дітьми. Яка трагічна історія стала причиною появи в Марини прийомної доньки? І чому один з її синів не поруч з нею? Подробиці історії життя Марини – жінки з великим та добрим серцем – вразять учасниць реаліті Супермама 6 сезон 2 випуск від 29.08.2023.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 1 випуск від 28.08.2023