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Супермама

Video: Супермама 6 сезон 2 випуск - дивитись онлайн ефір від 29.08.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 2 випуск від 29 серпня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 2 випуск ефір від 29.08.2023 на СТБ
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Випуск 2 | 29.08.2023 | Сезон 6

Ви дивитесь шоу Супермама 6 сезон 2 випуск від 29.08.2023, в якому ви познайомитеся з наступною мамою з нашої київської четвірки. Мама з досвідом Марина вже готова зустрічати своїх суперниць, щоб познайомити з найменшою донечкою, коханим чоловіком та розповісти про свою філософію життя.

В шоу Супермама 2023 Марина залюбки розповідає про своїх чотирьох нащадків, проте, як виявилося, не всі з них є її біологічними дітьми. Яка трагічна історія стала причиною появи в Марини прийомної доньки? І чому один з її синів не поруч з нею? Подробиці історії життя Марини – жінки з великим та добрим серцем – вразять учасниць реаліті Супермама 6 сезон 2 випуск від 29.08.2023.

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