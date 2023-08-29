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Video: Супермама 6 сезон 2 выпуск - смотреть онлайн эфир от 29.08.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 2 выпуск от 29 августа 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 2 выпуск эфир от 29.08.2023 на СТБ
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Выпуск 2 | 29.08.2023 | Сезон 6

Вы смотрите шоу Супермама 6 сезон 2 выпуск от 29.08.2023, в котором вы познакомитесь со следующей мамой из нашей киевской четверки. Мама с опытом Марина уже готова встречать своих соперниц, чтобы познакомить с самой младшей дочерью, любимым мужчиной и рассказать о своей философии жизни.

В шоу Супермама 2023 года Марина охотно рассказывает о своих четырех потомках, однако, как оказалось, не все из них являются ее биологическими детьми. Какая трагическая история послужила причиной появления у Марины приемной дочери? И почему один из ее сыновей не рядом с ней? Подробности истории жизни Марины – женщины с большим и добрым сердцем – поразят участниц реалити Супермама 6 сезон 2 выпуск от 29.08.2023.

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