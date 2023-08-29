Супермама 6 сезон 2 выпуск — смотреть онлайн эфир от 29.08.2023

Выпуск 2 | 29.08.2023 | Сезон 6

Вы смотрите шоу Супермама 6 сезон 2 выпуск от 29.08.2023, в котором вы познакомитесь со следующей мамой из нашей киевской четверки. Мама с опытом Марина уже готова встречать своих соперниц, чтобы познакомить с самой младшей дочерью, любимым мужчиной и рассказать о своей философии жизни.

В шоу Супермама 2023 года Марина охотно рассказывает о своих четырех потомках, однако, как оказалось, не все из них являются ее биологическими детьми. Какая трагическая история послужила причиной появления у Марины приемной дочери? И почему один из ее сыновей не рядом с ней? Подробности истории жизни Марины – женщины с большим и добрым сердцем – поразят участниц реалити Супермама 6 сезон 2 выпуск от 29.08.2023.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 1 выпуск от 28.08.2023