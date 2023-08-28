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Video: Супермама 6 сезон 1 выпуск - смотреть онлайн эфир от 28.08.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 1 выпуск от 28 августа 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 1 выпуск эфир от 28.08.2023 на СТБ
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Выпуск 1 | 28.08.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 1 выпуск от 28.08.2023 на сайте СТБ! Борьбу за титул супермамы открывают мамочки из Киева. Сегодня вы познакомитесь с женой бодибилдера Настей, универсальной мамой Еленой, мамой-волонтером Юлей и мамой с опытом Мариной. Кто из них окажется лучшей? Смотрите онлайн в проекте Супермама 6 сезон.

Первой гостей будет принимать эффектная жена бодибилдера Настя. Ей 28 лет, и она воспитывает сына Максимилиана, которому 1 год и 11 месяцев. Настя и муж переселенцы из Харькова. В их дом было попадание, поэтому сейчас они живут в Киеве. Муж Насти профессиональный спортсмен-бодибилдер, получающий призовые места на элитных турнирах. Настя считает, что за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина, поэтому она всегда поддерживает своего мужчину и во всем ему угождает. Понравится ли соперницам в гостях у Насти? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Супермама 6 сезон 1 выпуск.

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