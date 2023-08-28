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Супермама

Video: Супермама 6 сезон 1 випуск - дивитись онлайн ефір від 28.08.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 1 випуск від 28 серпня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 1 випуск ефір від 28.08.2023 на СТБ
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Випуск 1 | 28.08.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 1 випуск від 28.08.2023 на сайті СТБ! Боротьбу за титул супермами відкривають матусі з Києва. Сьогодні ви познайомитеся з дружиною бодибілдера Настею, універсальною мамою Олено, мамою-волонтеркою Юлею та мамою з досвідом Мариною. Хто з них виявиться найкращою? Дивіться онлайн у проєкті Супермама 6 сезон.

Першою гостей прийматиме ефектна дружина бодибілдера Настя. Їй 28 років, і вона виховує сина Максиміліана, якому 1 рік і 11 місяців. Настя та її чоловік переселенці з Харкова. У їхній будинок було влучання, тому зараз вони живуть у Києві. Чоловік Насті професійний спортсмен-бодибілдер, який отримує призові місця на найкращих турнірах. Настя вважає, що за кожним успішним чоловіком стоїть сильна жінка, тому вона завжди підтримує свого чоловіка та у всьому йому догоджає. Чи сподобається суперницям в гостях у Насті? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 6 сезон 1 випуск.

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