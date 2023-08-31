Супермама 6 сезон 4 випуск – дивитись онлайн ефір від 31.08.2023

Випуск 4 | 31.08.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 4 випуск від 31.08.2023! У цьому випуску гостей приймає універсальна мама Олена, якій вдається поєднувати турботу про дітей, розвиток двох бізнесів і побут!

У шоу Супермама 6 сезон Олена показала конкуренткам свій дім, розповіла про успіхи в бізнесі та познайомила зі своїми дітьми – 3-річним Даміром та 12-річною Анею. Універсальна мама впевнена, що гідна звання «супер», адже їй вдається поєднувати роботу та самостійне виховання дітей. Як Олена все встигає? Чи справді заборони й правила стосуються всіх членів її родини? І як інші учасниці оцінять ідеальне життя Олени? Фінал розкриє всі карти й визначить переможницю шоу – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 4 випуск від 31.08.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 3 випуск від 30.08.2023