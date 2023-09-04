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Video: Супермама 6 сезон 5 випуск - дивитись онлайн ефір від 04.09.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 5 випуск від 04 вересня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 5 випуск ефір від 04.09.2023 на СТБ
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Випуск 5 | 04.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 7 випуск від 04.09.2023 на сайті СТБ! Цього тижня за головний титул змагатимуться учасниці з Києва: мама на відмінно Юля, грайлива мама-тигриця Оля, демократична мама Аліса, загадкова мама-чаклунка Алла. У кожної матусі свій підхід до виховання дітей. Хто з них виявиться найкращою, отримає найвищі бали від суперниць і призові 10 балів від Дмитра Карпачова? Дивіться онлайн у проєкті СТБ Супермама 2023.

Першою іспит з материнства складатиме мама на відмінно Юля. Вона переселенка з Харкова, і живе зараз у Києві разом з донькою. Юля домогосподарка. Вона займається хатніми справами та розвитком дитини. Марійка дуже розумна дівчинка. У свої 6 років вона вже вміє читати, рахувати та цікавиться енциклопедіями. Юля дуже строга в навчанні. Вона вважає, що розвиток дитини – це її впевненість у майбутньому. Як суперниці оцінять такий підхід до виховання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 5 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 4 випуск від 31.08.2023

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