Супермама 6 сезон 5 випуск – дивитись онлайн ефір від 04.09.2023

Випуск 5 | 04.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 7 випуск від 04.09.2023 на сайті СТБ! Цього тижня за головний титул змагатимуться учасниці з Києва: мама на відмінно Юля, грайлива мама-тигриця Оля, демократична мама Аліса, загадкова мама-чаклунка Алла. У кожної матусі свій підхід до виховання дітей. Хто з них виявиться найкращою, отримає найвищі бали від суперниць і призові 10 балів від Дмитра Карпачова? Дивіться онлайн у проєкті СТБ Супермама 2023.

Першою іспит з материнства складатиме мама на відмінно Юля. Вона переселенка з Харкова, і живе зараз у Києві разом з донькою. Юля домогосподарка. Вона займається хатніми справами та розвитком дитини. Марійка дуже розумна дівчинка. У свої 6 років вона вже вміє читати, рахувати та цікавиться енциклопедіями. Юля дуже строга в навчанні. Вона вважає, що розвиток дитини – це її впевненість у майбутньому. Як суперниці оцінять такий підхід до виховання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 5 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 4 випуск від 31.08.2023