Супермама 6 сезон 36 випуск – дивитись онлайн ефір від 26.10.2023

Випуск 36 | 26.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 36 випуск від 26.10.2023! Цього разу матусі познайомляться зі стилем життя останньої учасниці – молодої амбітної мами Льолі, яка забезпечує родину, поки чоловік доглядає за дітьми.

У фінальному випуску шоу Супермама учасниці вирушать до Жмеринки, щоб детально дослідити успішне життя молодої амбітної мами Льолі. Льоля – 22-річна блогерка, яка разом із чоловіком Андрієм виховує трирічну Емілію й десятимісячного Платона. У вихованні дітей молода амбітна мама задовольняє всі бажання малечі й дозволяє їм робити, все що хочеться. Як на такі погляди на материнство відреагують інші учасниці? Чи вдасться матусям розговорити скромного чоловіка Льолі? І кого з вінничанок у фіналі доведуть до сліз? Дізнайтеся викриття, матусеві інтриги й ім’я переможниці у фіналі – дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 36 випуск від 26.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.

