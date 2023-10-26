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Супермама

Video: Супермама 6 сезон 36 випуск - дивитись онлайн ефір від 26.10.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 36 випуск від 26 жовтня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 36 випуск ефір від 26.10.2023 на СТБ
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Випуск 36 | 26.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 36 випуск від 26.10.2023! Цього разу матусі познайомляться зі стилем життя останньої учасниці – молодої амбітної мами Льолі, яка забезпечує родину, поки чоловік доглядає за дітьми.

У фінальному випуску шоу Супермама учасниці вирушать до Жмеринки, щоб детально дослідити успішне життя молодої амбітної мами Льолі. Льоля – 22-річна блогерка, яка разом із чоловіком Андрієм виховує трирічну Емілію й десятимісячного Платона. У вихованні дітей молода амбітна мама задовольняє всі бажання малечі й дозволяє їм робити, все що хочеться. Як на такі погляди на материнство відреагують інші учасниці? Чи вдасться матусям розговорити скромного чоловіка Льолі? І кого з вінничанок у фіналі доведуть до сліз? Дізнайтеся викриття, матусеві інтриги й ім’я переможниці у фіналі – дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 36 випуск від 26.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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