Супермама 6 сезон 36 выпуск — смотреть онлайн эфир от 26.10.2023

Выпуск 36 | 26.10.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 36 выпуск от 26.10.2023! В этот раз мамочки познакомятся со стилем жизни последней участницы – молодой амбициозной мамы Лели, которая обеспечивает семью, пока муж ухаживает за детьми.

В финальном выпуске шоу Супермама участницы отправятся в Жмеринку, чтобы подробно исследовать успешную жизнь молодой амбициозной мамы Лели. Леля – 22-летняя блогерша, которая вместе с мужем Андреем воспитывает трехлетнюю Эмилию и десятимесячного Платона. В воспитании детей молодая амбициозная мама удовлетворяет все желания малышей и позволяет им делать всё, что хочется. Как на такие взгляды на материнство отреагируют другие участницы? Удастся ли мамам разговорить скромного мужа Лели? И кого из винничанок в финале доведут до слез? Узнайте разоблачения, мамины интриги и имя победительницы в финале – смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 36 выпуск от 26.10.2023 на сайте телеканала СТБ.

