Супермама 6 сезон 35 выпуск — смотреть онлайн эфир от 25.10.2023

Выпуск 35 | 25.10.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 35 выпуск от 25.10.2023 на сайте СТБ и узнайте про счастливое настоящее и ужасное прошлое мамы на зарплате Марианны.

29-летняя Марианна воспитывает двухлетнего сыночка Женю и наслаждается счастливым браком с IT-специалистом Дмитрием. В шоу Супермама 2023 мамочка расскажет соперницам о том, как ее семья пережила начало вторжения в Харькове, а также продемонстрирует хозяйственность, за которую получает зарплату от мужа. Марианна считает себя супермамой, потому что она дарит сыну максимум любви и внимания. Планирует ли семья возвращаться в Харьков? Правда ли, что Марианне нравится ее роль содержанки? И получает ли она штрафы от любимого? Во всем разберется мамконтроль – смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 35 выпуск от 25.10.2023.

All Right – онлайн-школа английского для детей от 4 до 12 лет. All Right влюбляют детей в английский с помощью интерактивных уроков, индивидуального подхода к обучению, заботливых учителей и не скучных домашних заданий. Первый пробный урок – бесплатный. Переходите по ссылке

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 34 выпуск от 24.10.2023