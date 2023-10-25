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Video: Супермама 6 сезон 35 выпуск - смотреть онлайн эфир от 25.10.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 35 выпуск от 25 октября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 35 выпуск эфир от 25.10.2023 на СТБ
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Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 35 выпуск от 25.10.2023 на сайте СТБ и узнайте про счастливое настоящее и ужасное прошлое мамы на зарплате Марианны.

29-летняя Марианна воспитывает двухлетнего сыночка Женю и наслаждается счастливым браком с IT-специалистом Дмитрием. В шоу Супермама 2023 мамочка расскажет соперницам о том, как ее семья пережила начало вторжения в Харькове, а также продемонстрирует хозяйственность, за которую получает зарплату от мужа. Марианна считает себя супермамой, потому что она дарит сыну максимум любви и внимания. Планирует ли семья возвращаться в Харьков? Правда ли, что Марианне нравится ее роль содержанки? И получает ли она штрафы от любимого? Во всем разберется мамконтроль – смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 35 выпуск от 25.10.2023.

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