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Video: Супермама 6 сезон 35 випуск - дивитись онлайн ефір від 25.10.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 35 випуск від 25 жовтня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 35 випуск ефір від 25.10.2023 на СТБ
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Випуск 35 | 25.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 35 випуск від 25.10.2023 на сайті СТБ та дізнайтеся про щасливе теперішнє й жахливе минуле мами на зарплаті Маріанни.

29-річна Маріанна виховує дворічного синочка Женю й насолоджується щасливим шлюбом з IT-спеціалістом Дмитром. У шоу Супермама 2023 матуся розповість суперницям про те, як її родина пережила початок вторгнення в Харкові, а також продемонструє хазяйновитість, за яку отримує зарплату від чоловіка. Маріанна вважає себе супермамою, адже дарує сину максимум любові й уваги. Чи планує родина повертатися до Харкова? Чи справді Маріанні до вподоби її роль утриманки? І чи отримує вона штрафи від коханого? В усьому розбереться мамконтроль – дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 35 випуск від 25.10.2023.

All Right – онлайн-школа англійської для дітей від 4 до 12 років. All Right закохують дітей в англійську за допомогою інтерактивних уроків, персонального підходу до навчання, дбайливих вчителів та не нудних домашніх завдань. Перший пробний урок – безкоштовний. Переходьте за посиланням

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