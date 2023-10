Супермама 6 сезон 34 випуск – дивитись онлайн ефір від 24.10.2023

Випуск 34 | 24.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 34 випуск від 24.10.2023! У минулому випуску учасниці вже оцінили суворе виховання мами-диригентки Олі. А чим здивує конкуренток кайфова мама Катя? Дізнайтеся просто зараз.

У 34 випуску проєкту Супермама про секрети насолоди своїм життям розповість 29-річна Катя. Кайфова мама любить себе такою, якою вона є, і вчить цього інших жінок завдяки своєму бізнесу. Чи буде до вподоби іншим матусям така філософія життя? І як вони відреагують на пікантний сюрприз від суперниці? Дивітсья всі подробиці в реаліті Супермама.

Катя самостійно виховує трирічну донечку Дебору, яку вона навчає кайфувати кожну хвилину. Учасниця проєкту вважає себе супермамою, адже їй вдається любити себе і вчити цього свою дитину, а також наповнювати кожен день Дебори якісним дозвіллям. Як на такі методи виховання відреагують конкурентки Каті та Дмитро Карпачов? Дивіться онлайн у сімейному шоу Супермама 6 сезон 34 випуск від 24.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.

All Right – онлайн-школа англійської для дітей від 4 до 12 років. All Right закохують дітей в англійську за допомогою інтерактивних уроків, персонального підходу до навчання, дбайливих вчителів та не нудних домашніх завдань. Перший пробний урок – безкоштовний. Переходьте за посиланням.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 33 випуск від 23.10.2023