Супермама 6 сезон 34 выпуск — смотреть онлайн эфир от 24.10.2023

Выпуск 34 | 24.10.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 34 выпуск от 24.10.2023! В прошлом выпуске участницы уже оценили строгое воспитание мамы-дирижера Оли. А чем удивит конкуренток кайфовая мама Катя? Узнайте прямо сейчас.

В 34 выпуске проекта Супермама о секретах наслаждения своей жизнью расскажет 29-летняя Катя. Кайфовая мама любит себя такой, какая она есть, и учит этому других женщин благодаря своему бизнесу. Понравится ли другим мамочкам такая философия жизни? И как они отреагируют на пикантный сюрприз от соперницы? Смотрите все подробности в реалити Супермама.

Катя самостоятельно воспитывает трехлетнюю дочь Дебору, которую она учит кайфовать каждую минуту. Участница проекта считает себя супермамой, ведь ей удается любить себя и учить этому своего ребенка, а также наполнять каждый день Деборы качественным досугом. Как на такие методы воспитания отреагируют конкурентки Кати и Дмитрий Карпачев? Смотрите онлайн в семейном шоу Супермама 6 сезон 34 выпуск от 24.10.2023 на сайте телеканала СТБ.

