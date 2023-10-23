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Video: Супермама 6 сезон 33 випуск - дивитись онлайн ефір від 23.10.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 33 випуск від 23 жовтня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 33 випуск ефір від 23.10.2023 на СТБ
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Випуск 33 | 23.10.2023 | Сезон 6

Вітаємо в сімейному шоу, де четверо різних матусь змагаються за звання «супер»! Дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 33 випуск від 23.10.2023, адже цього тижня в ньому вперше беруть участь матусі з Вінниці.

У сьогоднішньому випуску проєкту Супермама вперше познайомилися кайфова мама Катя, мама на зарплаті Маріанна, молода амбітна мама Льоля й мама-диригентка Оля. Першою гостей прийматиме Оля, яка контролює кожен крок членів своєї великої родини й повністю розпоряджається фінансами, які заробляє її чоловік Віталій. Чи переходить суворість мами межі прийнятного? Чому Оля приховала від інших матусь третього сина? І чи справді мама-диригентка була розлучницею? Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 33 випуск від 23.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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