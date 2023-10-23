Супермама 6 сезон 33 выпуск — смотреть онлайн эфир от 23.10.2023

Выпуск 33 | 23.10.2023 | Сезон 6

Приветствуем в семейном шоу, где четверо разных мам соревнуются за звание «супер»! Смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 33 выпуск от 23.10.2023, ведь на этой неделе впервые в нем принимают участие мамочки из Винницы.

В сегодняшнем выпуске проекта Супермама впервые познакомились кайфовая мама Катя, мама на зарплате Марианна, молодая амбициозная мама Леля и мама-дирижер Оля. Первой гостей будет принимать Оля, которая контролирует каждый шаг членов своей большой семьи и полностью распоряжается финансами, заработанными ее мужем Виталием. Переходит ли суровость мамы границы допустимого? Почему Оля скрыла от других мамочек третьего сына? И действительно ли мама-дирижер была разлучницей? Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 33 выпуск от 23.10.2023 на сайте телеканала СТБ.

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