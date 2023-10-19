Супермама 6 сезон 32 выпуск — смотреть онлайн эфир от 19.10.2023

Выпуск 32 | 19.10.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 6 сезон 32 выпуск от 19.10.2023, чтобы узнать, какая мама станет победительницей на этой неделе!

В 32 выпуске шоу Супермама 2023 мама «Мисс Каприз» Нина расскажет конкуренткам, как ей удается воспитывать будущую звезду. Четвертая участница реалити считает себя супермамой, потому что она развивает все таланты своей тринадцатилетней дочери Ани и реализовывает ее мечты. Но после разговора с Мисс Каприз другие мамочки решили, что Нина просто ведется на манипуляции Ани. Действительно ли в этой семье руководит ребенок, а не мама? Что насчет отношений Нины и Ани скажет Дмитрий Карпачев? И кто победит в финале? Смотрите онлайн в остросоциальном шоу Супермама 6 сезон 32 выпуск от 19.10.2023 на сайте телеканала СТБ.

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