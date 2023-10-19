Супермама 6 сезон 32 випуск – дивитись онлайн ефір від 19.10.2023

Випуск 32 | 19.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 6 сезон 32 випуск від 19.10.2023, щоб дізнатися, яка матуся стане переможницею цього тижня!

У 32 випуску шоу Супермама 2023 мама «Міс Каприз» Ніна розповість конкуренткам, як їй вдається виховувати майбутню зірку. Четверта учасниця реаліті вважає себе супермамою, бо вона розвиває всі таланти своєї тринадцятирічної дочки Ані й реалізовує її мрії. Проте після розмови з Міс Каприз інші матусі вирішили, що Ніна просто ведеться на маніпуляції Ані. Чи справді в цій родині керує дитина, а не мама? Що щодо стосунків Ніни й Ані скаже Дмитро Карпачов? І хто переможе у фіналі? Дивіться онлайн у гостросоціальному шоу Супермама 6 сезон 32 випуск від 19.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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