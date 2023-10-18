Супермама 6 сезон 31 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.10.2023

Выпуск 31 | 18.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 31 випуск від 18.10.2023 на сайті СТБ, де сильна й незалежна мама Катя покаже, як їй вдається виховувати трьох синів без чоловічої допомоги.

Катерині 31 рік, і вона самостійно виховує Тимофія, Даміра й Давида після розлучення зі своїм чоловіком. Учасниця шоу Супермама вважає себе найкращою матусею, адже їй вдалося з нуля поставити на ноги себе та своїх дітей після подружньої зради. Конкурентки ретельно оцінять стиль життя Каті й дізнаються, чи вдалося бізнесвумен знайти баланс між важкою роботою й вихованням дітей. Якою ціною сильна і незалежна мама досягла успіху? Чому вона терпіла аб’юзивні стосунки? І як вона змогла врятуватися з Гостомелю в перші дні вторгнення? Дивіться онлайн у проєкті Супермама 6 сезон 31 випуск від 18.10.2023.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 30 випуск від 17.10.2023