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Video: Супермама 6 сезон 31 выпуск - смотреть онлайн эфир от 18.10.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 31 выпуск от 18 октября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 31 выпуск эфир от 18.10.2023 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 31 выпуск от 18.10.2023 на сайте СТБ, где сильная и независимая мама Катя покажет, как ей удается воспитывать троих сыновей без мужской помощи.

Екатерине 31 год, и она самостоятельно воспитывает Тимофея, Дамира и Давида после развода со своим мужем. Участница шоу Супермама считает себя самой лучшей мамой, ведь ей удалось с нуля поставить на ноги себя и своих детей после супружеской измены. Конкурентки тщательно оценят стиль жизни Кати и узнают, удалось ли бизнесвумен найти баланс между тяжелой работой и воспитанием детей. Какой ценой сильная и независимая мама добилась успеха? Почему она терпела абьюзивные отношения? И как она смогла спастись из Гостомеля в первые дни вторжения? Смотрите онлайн в проекте Супермама 6 сезон 31 выпуск от 18.10.2023.

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