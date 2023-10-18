Супермама 6 сезон 31 выпуск — смотреть онлайн эфир от 18.10.2023

Выпуск 31 | 18.10.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 31 выпуск от 18.10.2023 на сайте СТБ, где сильная и независимая мама Катя покажет, как ей удается воспитывать троих сыновей без мужской помощи.

Екатерине 31 год, и она самостоятельно воспитывает Тимофея, Дамира и Давида после развода со своим мужем. Участница шоу Супермама считает себя самой лучшей мамой, ведь ей удалось с нуля поставить на ноги себя и своих детей после супружеской измены. Конкурентки тщательно оценят стиль жизни Кати и узнают, удалось ли бизнесвумен найти баланс между тяжелой работой и воспитанием детей. Какой ценой сильная и независимая мама добилась успеха? Почему она терпела абьюзивные отношения? И как она смогла спастись из Гостомеля в первые дни вторжения? Смотрите онлайн в проекте Супермама 6 сезон 31 выпуск от 18.10.2023.

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