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Video: Супермама 6 сезон 30 выпуск - смотреть онлайн эфир от 17.10.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 30 выпуск от 17 октября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 30 выпуск эфир от 17.10.2023 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 30 выпуск от 17.10.2023 на сайте СТБ! Сегодня гостей примет мама-артистка Таня. Героиня считает себя супермамой, ведь смогла удачно соединить гастрольную жизнь и воспитание детей. Ее сын Егор и дочь Полина с рождения ездят с мамой на гастроли, спят в гостиницах и обедают в гримерках. Как соперницы отреагируют на такой подход к детям? Узнайте прямо сейчас!

Героиня проекта Супермама 6 сезон 30 выпуск мама-артистка Таня – солистка группы Made in Ukraine. Ее муж Виталий – продюсер группы, потому они всегда вместе и на гастролях, и дома. Таня расскажет соперницам историю знакомства с мужем, и они будут потрясены. Чем удивит мама-артистка? Какие секреты своей семейной жизни откроет? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 30 выпуск.

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