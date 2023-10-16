Супермама 6 сезон 29 выпуск — смотреть онлайн эфир от 16.10.2023

Выпуск 29 | 16.10.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 29 выпуск от 16.10.2023 на сайте СТБ! На этой неделе за титул супермамы будут бороться сильная и независимая мама Катя, мама за гигиену Олеся, мама-артистка Таня, мама мисс-каприз Нина. Чем удивят участницы? Узнайте прямо сейчас!

Первой проверку мамконтроля пройдет мама за гигиену Олеся. Героине 38 лет, и вместе с мужем она воспитывает двух сыновей: 20-летнего Владислава и 12-летнего Святослава. Олеся считает себя демократичной мамой и очень гордится тем, что у нее доверительные отношения с сыновьями. Но так ли это, проверят требовательные соперницы. Что их очень сильно поразит в гостях у мамы за гигиену Олеси? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 29 выпуск.

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