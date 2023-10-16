Супермама 6 сезон 29 випуск – дивитись онлайн ефір від 16.10.2023

Выпуск 29 | 16.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 29 випуск від 16.10.2023 на сайті СТБ! Цього тижня за титул супермами змагатимуться сильна і незалежна мама Катя, мама за гігієну Олеся, мама-артистка Таня, мама міс-каприз Ніна. Чим здивують учасниці? Дізнайтеся просто зараз!

Першою перевірку мамконтролю пройде мама за гігієну Олеся. Героїні 38 років, і разом з чоловіком вона виховує двох синів: 20-річного Владислава та 12-річного Святослава. Олеся вважає себе демократичною мамою і дуже пишається тим, що в неї довірливі стосунки із синами. Та чи так це насправді, перевірять вимогливі суперниці. Що їх дуже сильно вразить в гостях у мами за гігієну Олесі? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 29 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 28 випуск від 12.10.2023