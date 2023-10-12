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Супермама

Video: Супермама 6 сезон 28 випуск - дивитись онлайн ефір від 12.10.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 28 випуск від 12 жовтня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 28 випуск ефір від 12.10.2023 на СТБ
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Випуск 28 | 12.10.2023 | Сезон 6

Не пропустіть знайомство з королевою порядку й фінал шоу – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 28 випуск від 12.10.2023 на сайті СТБ.

У фінальному випуску цього тижня зустрічає гостей мама за порядок Таня, яка живе за правилами організації простору й привчила до порядку свого трирічного сина Давида. Коли інші матусі прийшли в розкішний будинок останньої учасниці шоу Супермама, їх одразу ж вразила ідеальна чистота. Щоправда, конкурентки запідозрили в перфекціонізмі Тані щось нездорове. Чому найголовніше в родині матусі – це порядок у всьому? Хто забезпечує їхню родину? І чому спілкування з Давидом вразить інших учасниць? Дізнайтеся секрети організації простору Тані й ім’я переможниці просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 28 випуск від 12.10.2023.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 27 випуск від 11.10.2023

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