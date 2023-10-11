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Video: Супермама 6 сезон 27 випуск - дивитись онлайн ефір від 11.10.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 27 випуск від 11 жовтня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 27 випуск ефір від 11.10.2023 на СТБ
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Випуск 27 | 11.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 27 випуск від 11.10.2023 на сайті СТБ! Третьою гостей зустрічатиме мама двох культур Юля. Героїні 28 років, і в неї є 5-річна донька Марія. У своїх виховних методах Юля поєднує українську волелюбність і китайську вседозволеність. Вона виховує доньку вільною особистістю з високою самооцінкою, яка не боїться своїх бажань. Як суперниці оцінять такий підхід до дитини? Дізнайтеся просто зараз!

Героїня проєкту Супермама 6 сезон 27 випуск мама двох культур Юля активно розвиває свій блог. У TikTok у неї мільйон підписників, а Маша – маленька зірка її блогу. Що конкурентки скажуть про таке захоплення Юлі? Які оцінки вони поставлять їй після перевірки? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 27 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 26 випуск від 10.10.2023

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