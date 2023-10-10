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Video: Супермама 6 сезон 26 випуск - дивитись онлайн ефір від 10.10.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 26 випуск від 10 жовтня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 26 випуск ефір від 10.10.2023 на СТБ
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Знайомтеся з другою учасницею улюбленого сімейного реаліті! Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 26 випуск від 10.10.2023 на сайті СТБ.

У цьому випуску гостей зустрічає мама кнута і пряника Олеся, яка відверто розповість про свої методи виховання конкуренткам і шокує їх своїх темним минулим. 27-річній учасниці шоу Супермама 6 сезон дуже важливо, щоб вона була авторитетом для своїх дітей. Саме тому вона змалку привчила свою старшу дочку Мілану до відповідальності й самостійності. Другокласниця вміє готувати сніданок, сама збирається до школи, прибирає й навіть піклується про свого 11-місячного братика. Але чому Олеся насправді доручає обов’язки дорослих своїй дитині? Чому відверта розмова з Міланою вразить інших матусь? І як кухня мами батога і пряника пройде перевірку на чистоту? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 26 випуск від 10.10.2023.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 25 випуск від 09.10.2023

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