Супермама 6 сезон 25 випуск – дивитись онлайн ефір від 09.10.2023

Випуск 25 | 09.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 25 випуск від 09.10.2023 на сайті СТБ! Цього тижня за титул супермами змагатимуться учасниці з Києва. Мама батога та пряника Олеся, яка чітко знає, як привчити дітей до дисципліни. Екстравагантна мама Тася, 15-річний син якої вже живе дорослим життям. Мама за порядок Таня, чий 3-річний малюк вже вміє розкладати все по поличках. Мама двох культур Юля, яка у вихованні додала до української волелюбності китайську вседозволеність. Яка учасниця виявиться найкращою та здобуде перемогу? Дивіться онлайн у проєкті Супермама 6 сезон.

Першою гостей зустрічатиме екстравагантна мама Тася. Героїні 43 роки, і в неї дуже багато професій та хобі. Тася дуже пишається тим, що завдяки її методам виховання її 15-річний син вже дуже самостійний і вміє заробляти гроші. Як суперниці оцінять екстравагантну маму Тасю? Чим вони будуть вражені під час перевірки? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 25 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 24 випуск від 05.10.2023