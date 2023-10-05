Супермама 6 сезон 24 випуск – дивитись онлайн ефір від 05.10.2023

Випуск 24 | 05.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 24 випуск від 05.102.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі матусі завітають у гості до мами із сімейним бізнесом Марини. Героїні 34 роки, і разом з чоловіком Романом вона виховує двох дітей: 12-річну Еріку та 14-річного Рената. З дитинства Марина залучає дітей до ведення бізнесу і мріє, щоб донька стала амбасадоркою бренду, а син – спадкоємцем.

Героїня проєкту Супермама 6 сезон 24 випуск мама із сімейним бізнесом Марина вважає себе супермамою. Адже вона – реалізована особистість, яка дбає не лише про своє майбутнє, а й про майбутнє своїх дітей. Чи так це насправді? Перевірять вимогливі суперниці. Хочете дізнатися, хто стане переможницею цього тижня? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 24 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 23 випуск від 04.10.2023