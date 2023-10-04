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Video: Супермама 6 сезон 23 випуск - дивитись онлайн ефір від 04.10.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 23 випуск від 04 жовтня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 23 випуск ефір від 04.10.2023 на СТБ
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Випуск 23 | 04.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 23 випуск від 04.10.2023 на сайті СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з мамою-пранкеркою Лідою. Героїні 35 років, і разом з чоловіком вона виховує двох синів: 12-річного Володю та 5-річного Степана. Ліда намагається спілкуватися з дітьми так, щоб вони могли їй довіряти і все розповідати. Які насправді у неї стосунки з дітьми? Перевірять вимогливі суперниці.

Героїня проєкту Супермама 6 сезон 23 випуск мама-пранкерка Ліда веде блог, в якому транслює смішні відео. Їй подобається пранкувати дітей і викладати приколи в соцмережі. Як суперниці відреагують на захоплення Ліди? Що вони скажуть про її самореалізацію та хазяйновитість? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 23 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 22 випуск від 03.10.2023

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