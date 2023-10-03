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Video: Супермама 6 сезон 22 випуск - дивитись онлайн ефір від 03.10.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 22 випуск від 03 жовтня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 22 випуск ефір від 03.10.2023 на СТБ
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Випуск 22 | 03.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 22 випуск від 03.10.2023 на сайті СТБ! Просто зараз ви познайомитеся з врівноваженою мамою Вікторією. Героїні 26 років, і разом з чоловіком вона виховує 4-річного сина Макара. Вікторія вважає себе супермамою, яка ніколи не сварить і не карає сина, а виховує спокійно і без зайвих емоцій. Їй дуже важливі знання та освіта, тому 4-річний Макар уже вчиться писати, а також вивчає польську та англійську мови. Суперниці вирішать перевірити, чи дійсно син Віки вундеркінд. Яким буде результат? Дізнайтеся просто зараз!

У проєкті Супермама 6 сезон 22 випуск врівноважена мама Вікторія розповість неймовірну історію знайомства та стосунків зі своїм чоловіком. Якими фактами з їхнього подружнього життя суперниці будуть вражені? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 22 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 21 випуск від 02.10.2023

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