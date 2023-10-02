Супермама 6 сезон 21 випуск – дивитись онлайн ефір від 02.10.2023

Випуск 21 | 02.10.2023 | Сезон 6

Зустрічайте нових учасниць, які боротимуться за перемогу цього тижня! Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 21 випуск від 02.10.2023 на сайті СТБ.

За звання супермами змагатимуться мама з татусем у декреті Аня, мама з сімейним бізнесом Марина, мама-пранкерка Ліда й врівноважена мама Віка. У 21 випуску реаліті Супермама 6 сезон мамконтроль познайомиться з досить рідкісною в Україні моделлю родини, де дружина заробляє, а чоловік виховує дітей. Мама з татусем в декреті Аня впевнена, що її синочкам необхідне саме чоловіче виховання. А поки татусь бавиться з дітьми, вона сама забезпечує їхню сім’ю. Чому такий уклад шокує конкуренток Анни? Що щодо чоловічого виховання Олега скаже Дмитро Карпачов? Чи достатньо уваги Аня приділяє дітям? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 21 випуск від 02.10.2023.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 20 випуск від 28.09.2023