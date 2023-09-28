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Супермама

Video: Супермама 6 сезон 20 випуск - дивитись онлайн ефір від 28.09.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 20 випуск від 28 вересня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 20 випуск ефір від 28.09.2023 на СТБ
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Випуск 20 | 28.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 20 випуск від 28.09.2023 на сайті СТБ! Просто зараз гостей прийматиме четверта учасниця, мама з вогником Стася. Героїні 24 роки, і разом із чоловіком вона виховує 2-річну донечку Мішель. Стася дозволяє своїй дитині абсолютно все. Дівчинка може гратися з їжею, кричати, користуватися косметикою мами та навіть мити руки в туалеті. Як суперниці відреагують на такий підхід до виховання? Дізнайтеся просто зараз!

Героїня проєкту Супермама 6 сезон 20 випуск мама з вогником Стася – відома блогерка. Вона знімає пранки над чоловіком, а також активно показує у блозі доньку. Що суперниці скажуть про її захоплення? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 20 випуск.

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