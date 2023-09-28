Супермама 6 сезон 20 выпуск — смотреть онлайн эфир от 28.09.2023

Выпуск 20 | 28.09.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 20 выпуск от 28.09.2023 на сайте СТБ! Прямо сейчас гостей будет принимать четвертая мама с огоньком Стася. Героине 24 года, и вместе с мужем она воспитывает 2-летнюю дочь Мишель. Стася разрешает своему ребенку абсолютно все. Девочка может играть с едой, кричать, пользоваться косметикой мамы и даже мыть руки в туалете. Как соперницы отреагируют на такой подход к воспитанию? Узнайте прямо сейчас!

Героиня проекта Супермама 6 сезон 20 выпуск мама с огоньком Стася известная блогерша. Она снимает пранки над мужем, а также активно показывает в блоге дочь. Что соперницы скажут о ее увлечении? Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 20 выпуск.

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