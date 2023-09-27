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Video: Супермама 6 сезон 19 выпуск - смотреть онлайн эфир от 27.09.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 19 выпуск от 27 сентября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 19 выпуск эфир от 27.09.2023 на СТБ
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Выпуск 19 | 27.09.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 19 выпуск от 27.09.2023! В этом выпуске гостей принимает справедливая мама Настя, которая воспитывает своих детей так, чтобы подготовить их к жизни в объективной реальности.

В реалити Супермама 6 сезон расскажет про свой стиль жизни 30-летняя бизнесвумен Настя. Мама воспитывает двух дочерей – четырехлетнюю Аврору и двенадцатилетнюю Эмилию. Анастасия считает себя супермамой, ведь в прошлом ей удалось преодолеть жизненные испытания, а сейчас она справедлива и прямолинейна со своими детьми во всех аспектах своей жизни. Но действительно ли жизнь Насти настолько идеальная? На пользу ли такая прямолинейность ее дочерям? И почему на самом деле участница шоу Супермама не хочет, чтобы ее дети жили в мире розовых пони? Строгий мамконтроль проведет Насте проверку на честность – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 19 выпуск от 27.09.2023 на сайте СТБ.

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