Супермама 6 сезон 18 выпуск — смотреть онлайн эфир от 26.09.2023

Выпуск 18 | 26.09.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 18 выпуск от 26.09.2023 на сайте СТБ! Просто сейчас проверку мамконтроля пройдет мама по всем правилам Таня. Героине 33 года, и она воспитывает двух сыновей: 5-летнего Давида и 8-летнего Тимура. Муж Тани военнослужащий, сейчас защищающий нашу страну на фронте, поэтому Тане приходится самостоятельно справляться с детьми. Чтобы все успевать, Таня придумала четкие правила, которые должны соблюдать она и дети. Как соперницы отреагируют на такой подход? Узнайте прямо сейчас!

Героиня проекта Супермама 6 сезон 18 выпуск мама по всем правилам Таня тщательно следит за собой. Она занимается спортом и танцами, а также регулярно посещает косметолога. Еще у Тани много хобби и занятий для саморазвития. Как ей все удается совмещать? Какое место в ее жизни занимают дети? Проверят требовательные соперницы. Чем мамочки будут поражены? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 18 выпуск.

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