Супермама 6 сезон 18 випуск – дивитись онлайн ефір від 26.09.2023

Випуск 18 | 26.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 18 випуск від 26.09.2023 на сайті СТБ! Просто зараз перевірку мамконтролю пройде мама за всіма правилами Таня. Героїні 33 роки, і вона виховує двох синів: 5-річного Давида та 8-річного Тимура. Чоловік Тані військовослужбовець, який зараз захищає нашу країну на фронті, тому Тані доводиться самостійно справлятися з дітьми. Щоб усе встигати, Таня придумала чіткі правила, яких мають дотримуватися вона й діти. Як суперниці відреагують на такий підхід? Дізнайтеся просто зараз!

Героїня проєкту Супермама 6 сезон 18 випуск мама за всіма правилами Таня ретельно стежить за собою. Вона займається спортом і танцями, а також регулярно відвідує косметолога. Ще в Тані є багато хобі та занять для саморозвитку. Як їй все вдається поєднувати? Яке місце в її житті займають діти? Перевірять вимогливі суперниці. Чим матусі будуть вражені? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 18 випуск.

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