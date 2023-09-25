Супермама 6 сезон 17 випуск – дивитись онлайн ефір від 25.09.2023

Випуск 17 | 25.09.2023 | Сезон 6

Настав понеділок, а це означає, що в реаліті Супермама 6 сезон 17 випуск від 25.09.2023 розпочинається нове змагання матусь за звання найкращої. Цього разу столичні мами готові позмагатися в непростій боротьбі за перемогу в шоу. Цікаво, якою запеклою вона буде? Залишайтеся з СТБ та побачте першими!

17 випуск проєкту Супермама 2023 познайомить вас із претендентками на звання найкращої матусі. Справедлива мама Настя, турботлива мама Іра, мама за всіма правилами Таня та мама з вогником Стася – хто з них втре носа суперницям? Дізнайтеся зовсім скоро.

Не пропустіть знайомство з тендітною мамою Іриною, яка віддає всю себе дітям та економить усе своє життя, – дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 17 випуск від 25.09.2023 на сайті СТБ!

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