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Video: Супермама 6 сезон 16 випуск - дивитись онлайн ефір від 21.09.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 16 випуск від 21 вересня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 16 випуск ефір від 21.09.2023 на СТБ
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Випуск 16 | 21.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 16 випуск від 21.09.2023 на сайті СТБ! Випуск покаже життя мами Наталі, яка отримує задоволення від життя через дітей та їхні здобутки. Гарні оцінки в школі, численні гуртки, грамоти – усе це важливі атрибути життя доньок. Сама Наталя вважає себе лелекою, яка оберігає своїх дітей, і це дійсно так: героїня весь свій час приділяє родині та облаштуванню сімейного гніздечка.

У проєкті Супермама 6 сезон 16 випуск щира розмова учасниць із донечками стала показовою, адже довела, що самі діти хотіли б іншого. Вони поділилися, що хотіли б отримати більше самостійності та право вибору, хоча б у невеликих справах. Адже наразі все в їхньому житті вирішує мама. Чи зможуть конкурентки переконати Наталю дати трохи більше свободи своїм дітям? Дізнаєтесь у реаліті СТБ Супермама 6 сезон 16 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 15 випуск від 20.09.2023

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