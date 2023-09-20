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Video: Супермама 6 сезон 15 випуск - дивитись онлайн ефір від 20.09.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 15 випуск від 20 вересня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 15 випуск ефір від 20.09.2023 на СТБ
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Випуск 15 | 20.09.2023 | Сезон 6

Реаліті Супермама 6 сезон 15 випуск від 20.09.2023 познайомить вас із мамою-мільйонеркою. Співвласниця ресторанів та власниця дитячого садочку, який збудувала спеціально заради своєї донечки, вважає, вона – приклад ідеальної жінки та мами. Та чи погодяться із цієюдумкою інші учасниці шоу?

У 15 випуску проєкту Супермама 6 сезон мами завітають у квартиру в центрі столиці, щоб побачити, як живе успішна мама Юля. Брендові одяг, сумки, взуття, особистий персонал та декілька машин, відпочинок на островах – матусі дізналися, яке воно, життя без обмежень. Але всі ці матеріальні блага стали мішурою для учасниць проєкту, адже найголовніше запитання, яке вони поставили успішній мамі – наскільки багато вона приділяє часу власній дитині, маючи щільний графік бізнесвумен? Чому при обговоренні питання виникла сутичка? Дивіться більше подробиць у реаліті Супермама 6 сезон 15 випуск від 20.09.2023 на сайті СТБ.

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